Modificări importante privind amenzile contravenționale

Începând cu 27 martie 2026, intră în vigoare o modificare semnificativă a mecanismului de achitare la jumătate a unor amenzi contravenționale. Prin OUG nr. 7/2026, Guvernul a intervenit punctual asupra regulii consacrate de OG nr. 2/2001, introducând o soluție diferită pentru anumite domenii expres prevăzute în actul normativ.

Schimbarea vizează modul de calcul al sumei ce poate fi achitată în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție.

Regula generală aplicabilă până în prezent permitea contravenientului să achite, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ care sancționează fapta, indiferent de cuantumul efectiv stabilit de agentul constatator.

Noua abordare, aplicabilă în domeniile indicate de ordonanță, schimbă referința de calcul: reducerea de 50% se va raporta la amenda efectiv stabilită / aplicată prin procesul-verbal, nu la limita minimă prevăzută de lege.

Prin urmare, individualizarea sancțiunii realizată de agentul constatator produce efecte directe și asupra valorii ce poate fi achitată în regim redus, în cele 15 zile.

Domeniile pentru care se aplică noua regulă

Măsura nu are caracter general, ci operează exclusiv în următoarele domenii:

faptele care afectează ordinea și liniștea publică, prevăzute de Legea nr. 61/1991;

– activitățile privind paza obiectivelor, bunurilor și protecția persoanelor, potrivit Legea nr. 333/2003;

– regimul armelor și munițiilor, reglementat de Legea nr. 295/2004;

– regimul materiilor explozive, potrivit Legea nr. 126/1995.

– organizarea și desfășurarea adunărilor publice, reglementate de Legea nr. 60/1991;

Amenzile din alte domenii — cum ar fi cele rutiere, de mediu sau din sfera relațiilor de muncă — rămân, în acest moment, supuse regulii generale privind plata la jumătate din minimul legal.

Impactul practic al modificării:

Efectul imediat al noii reglementări este creșterea valorii ce poate fi achitată în termenul de 15 zile, în situațiile în care sancțiunea aplicată depășește minimul prevăzut de lege.

De exemplu, în cazul unei contravenții sancționate cu amendă între 1.000 și 10.000 de lei:

anterior, indiferent dacă sancțiunea stabilită era 2.000, 5.000 sau 9.000 de lei, suma ce putea fi plătită în regim redus era de 500 de lei (jumătate din minimul de 1.000);

– în prezent, pentru domeniile vizate de ordonanță, reducerea se aplică la cuantumul concret stabilit în procesul verbal. Astfel, o amendă de 6.000 de lei va putea fi achitată cu 3.000 de lei în termenul de 15 zile.

Modificarea consolidează proporționalitatea sancțiunii, evitând situațiile în care diferențele dintre faptele mai puțin grave și cele cu un grad ridicat de pericol social erau atenuate prin aplicarea mecanică a reducerii raportate la minimul special.

Alte modificări importante în regimului contravențional:

Pe lângă modificarea modului de calcul al achitării la jumătate a cuantumului amenzii, OUG nr. 7/2026 aduce și alte modificări asupra cadrului contravențional. Astfel, este reglementată în mod expres situația în care procesul-verbal trebuie comunicat în cel mult două luni de la data întocmirii, atunci când contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză primirea acestuia, iar această împrejurare nu este înregistrată prin mijloace audio-video ale instituției din care face parte agentul constatator. Totodată, actul normativ majorează plafonul maxim al amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale și județene.

În concluzie, începând cu 27 martie 2026, pentru domeniile enumerate, achitarea de 50% din cuantumul amenzii nu mai este raportată la minimul legal, ci la sancțiunea efectiv aplicată de agentul constatator.

Schimbarea marchează o orientare către o mai strictă corelare între gravitatea faptei și consecința pecuniară, cu impact direct atât asupra contravenienților, cât și asupra autorității agentului constatator.

M. S.