Inteligenţa artificială schimbă regulile performanţei sportive

Inteligenţa artificială devine tot mai prezentă în sportul de performanţă, de la arbitraj automatizat până la predicţia rezultatelor competiţiilor majore. Tema a fost dezbătută la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade’, în cadrul unei prelegeri susţinute de absolventul Universitatea Sorbona, Paul-Tiberiu Iordache, multiplu campion european şi mondial la karate. Evenimentul a reunit studenţi, profesori şi specialişti din domeniul medical şi sportiv, interesaţi de modul în care tehnologiile avansate schimbă pregătirea şi evaluarea sportivilor.

• AI reduce subiectivitatea în arbitrajul sportiv

Unul dintre exemplele prezentate a vizat utilizarea inteligenţei artificiale în Taekwondo. Cercetătorii au dezvoltat sisteme bazate pe computer vision şi deep learning pentru evaluarea loviturilor în competiţii. Potrivit lui Paul-Tiberiu Iordache, noul sistem analizează rapid acţiunile sportivilor şi oferă un scor în mai puţin de cinci secunde, faţă de aproximativ 90 de secunde în cazul evaluării tradiţionale. Specialiştii consideră că aceste tehnologii pot reduce semnificativ subiectivitatea arbitrajului şi pot creşte transparenţa competiţiilor.

• Modele AI pentru predicţia rezultatelor sportive

Un alt exemplu a fost utilizarea inteligenţei artificiale pentru estimarea câştigătorilor la competiţii majore. Cercetătorii au aplicat modele de deep learning şi inteligenţă artificială explicabilă pentru a analiza date statistice şi istoricul performanţelor. Astfel de modele au fost folosite inclusiv pentru predicţii legate de turneul olimpic de handbal din cadrul Jocurile Olimpice de la Paris 2024, luând în calcul factori precum experienţa internaţională şi performanţele individuale ale sportivilor.

• Cercetarea devine parte din pregătirea sportivă

Prezentă la eveniment, Gabriela Szabo, campioană olimpică şi cercetător ştiinţific în cadrul centrului de cercetare al UMFST, a subliniat că sportul de performanţă nu mai poate funcţiona exclusiv pe baza talentului şi a intuiţiei antrenorilor. Ea a arătat că inteligenţa artificială devine un instrument esenţial pentru optimizarea pregătirii, monitorizarea performanţelor şi dezvoltarea strategiilor sportive. În acest context, Szabo a lansat şi o invitaţie publică adresată lui Paul-Tiberiu Iordache de a se alătura proiectelor de cercetare sportivă ale universităţii.

Specialiştii prezenţi la eveniment au evidenţiat că inteligenţa artificială va juca un rol tot mai important în sport, inclusiv în: analiza biomecanică a mişcărilor; prevenirea accidentărilor; personalizarea antrenamentelor; evaluarea obiectivă a performanţei. Prelegerea a oferit astfel o imagine concretă asupra modului în care tehnologiile digitale transformă sportul, nu doar la nivel de competiţie, ci şi în educaţie, cercetare şi pregătirea noilor generaţii de sportivi.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro