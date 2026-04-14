Microbuzele școlare electrice, în atenția Parchetului European. Sălajul a obținut prețul cel mai mic

Parchetul European investighează achiziția de microbuze electrice școlare în România, în urma suspiciunilor de supraevaluare a prețurilor. Sesizarea a venit pe fondul unor diferențe mari de preț pentru același tip de vehicul între diverse județe, unele ajungând la peste 225.000 euro bucata. Ancheta vizează utilizarea fondurilor europene în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi”. Județul Sălaj a obținut cel mai mic preț din România pentru cumpărarea de microbuze electrice școlare, plătind aproximativ 118.000 de euro per unitate. Prin această achiziție eficientă, au fost cumpărate 51 de microbuze. Sălajul a fost evidențiat drept singurul județ care a achiziționat microbuze școlare electrice la un preț considerat corect. Această achiziție, finalizată în anul 2025, a fost realizată la o valoare mai avantajoasă comparativ cu alte județe, precum Iași sau Cluj, pentru aceleași modele de mașini destinate transportului de elevi.

Fotografie cu rol ilustrativ