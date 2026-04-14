Bărbat rănit într-un accident rutier, în a doua zi de Paște, la Creaca

Un bărbat a fost rănit în urma unui accident rutier, ce a avut loc în a doua zi de Paște, în localitatea Creaca. Evenimentul s-a petrecut în cursul după-amiezii, iar la fața locului au ajuns polițiștii jibouani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 70 de ani, din municipiul Zalău, în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe drumul județean 108 A, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și a părăsit partea carosabilă, intrând într-un șanț.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

În urma evenimentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.