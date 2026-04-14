Sălăjenii, invitați la o conferință internațională de dezvoltare personală, cu invitați din Barcelona

Zalăul va fi gazda unui eveniment dedicat explorării interioare și dezvoltării personale. Publicul este invitat să ia parte la conferința internațională organizată de Transcendent Institute din Barcelona, în colaborare cu School of Self-Leadership și Transcendent Psychology.

Evenimentul va avea loc în data de 21 aprilie, începând cu ora 19, la Pro Teatru Zalău (Str. Morii nr. 1/A) și va fi disponibil atât în format fizic, cât și online, prin live streaming.

Conferința propune o abordare inovatoare care îmbină psihologia modernă cu înțelepciunea tradițiilor străvechi, oferind participanților oportunitatea de a descoperi o nouă paradigmă a transformării personale.

Invitatul principal al evenimentului este Anthony Tatekawa, din Barcelona, fondatorul Transcendent Institute, care va prezenta fundamentele programului „Level 0 – Self-Leadership Training”, pe care îl inițiază în Sălaj, alături de Farah Diva, medic specialist în medicina chineză și ayurvedică.

Seara va include și un moment artistic susținut de muzicianul CORBU, completând experiența participanților într-un mod autentic și inspirațional.

Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de psihologie, dezvoltare personală sau spiritualitate, celor care își doresc să se înțeleagă dincolo de conceptele superficiale, dar și celor care iau în considerare o carieră în domenii precum facilitarea, terapia sau ghidarea proceselor de transformare.

Participanții vor avea ocazia să ia parte nu doar la o prezentare, ci la o experiență completă, care include introducerea în conceptele psihologiei transcendente, prezentarea Transcendent Institute, un moment de muzică live susținut de CORBU, o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, dar și explorarea unei abordări unitare pentru dezvoltarea umană.

Durata evenimentului este de aproximativ două ore, iar participarea este gratuită. Locurile pentru participarea fizică sunt limitate, fiind necesară rezervarea prealabilă.

Pentru participare fizică sau online, rezervarea locului este recomandată din timp, la acest link:

Transcendent Institute oferă programe de dezvoltare personală, terapie și educație, integrând psihologia umanistă, spiritualitatea și metode inovatoare de transformare interioară, prin consultații, workshopuri, retreaturi și traininguri.