Magnolia: copacul care schimba modul în care arată grădina ta

Când vine vorba de a schimba modul în care arată grădina ta, magnolia este una

dintre alegerile cele mai apreciate de către toți specialiștii în peisagistică. Acest copac

impunător, cu flori mari și impresionante, aduce un plus de eleganță și rafinament oricărui

spațiu verde.

Exista o varietate mare de specii de magnolii, fiecare cu florile sale caracteristice.

Magnolia soulangeana este probabil cea mai cunoscută și poate fi recunoscută după florile

sale mari, roz sau albe, cu petalele exterioare ușor înțepate. Magnolia stellata, pe de alta

parte, are flori mai mici, cu un număr mai mare de petale, care seamănă cu stele. Indiferent

de specie, florile de magnolie sunt rezistente și au o durata de viață mai mare decât a altor

flori de gradina.

Pe lângă florile lor impresionante, magnoliile sunt, de asemenea, apreciate pentru

frunzele lor mari și glossy, care adaugă un plus de textura și volum spațiului verde. Frunzele

de magnolie pot avea diferite forme și culori, în funcție de specie. Unele specii au frunze

rotunde, verzi închise, în timp ce altele au frunze ovale, cu marginile ușor înțepate, de un

verde mai deschis.

Frunzele de magnolie sunt rezistente și au o durata de viață mai mare decât a

frunzelor altor copaci, ceea ce le face ideale pentru a fi utilizate în aranjamente florale sau

pentru a le face peisajului să pară mai luxuriant. Cu toate acestea, atunci când se usucă ele

vor cădea foarte rapid.

Chiar dacă florile de magnolie sunt foarte spectaculoase, magnoliile sunt și copaci

foarte versatili din punct de vedere al locului în care pot fi plantați. Este important să alegi un

loc însorit sau semiumbros, unde solul este bine drenat, pentru că magnoliile nu suportă să

stea în apa stagnanta. De asemenea, acest copac poate fi plantat atât în grădina, cât și în

ghivece, astfel încât să poată fi mutat după dorință.

În ceea ce privește îngrijirea magnoliilor, acestea nu necesita foarte multă atenție.

Este important să le uzi regulat, mai ales în primele luni după plantare, pentru a le asigura o

buna adaptare la noul mediu. De asemenea, magnoliile trebuie fertilizate o data pe an,

pentru a le oferi toate nutrienții de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. În ceea ce

privește tăierea, magnoliile nu necesita o întreținere prea frecventă. Este suficient să le

îndepărtezi ramurile uscate sau cele care cresc în direcții nepotrivite, pentru a le menține

forma dorită.

În ciuda faptului că magnoliile sunt copaci care se pot adapta la diferite condiții,

exista anumite boli și dăunători care le pot afecta. Una dintre cele mai frecvente probleme

este atacul insectelor care se hrănesc cu frunzele și florile de magnolie. Pentru a le proteja,

poți aplica un tratament insecticid, însă este important să îl alegi pe cel care este mai puțin

toxic pentru mediu. De asemenea, magnoliile pot fi afectate de boli fungice, precum

mucegaiul, care poate afecta florile și frunzele. În acest caz, poți aplica un tratament

antifungic, pentru a preveni răspândirea bolii.

Magnoliile sunt copaci longevivi, care pot trai chiar și peste 100 de ani, dacă sunt

îngrijite corespunzător. În general, nu au nevoie de foarte multă întreținere, dar este

important să le uzi regulat în perioadele de seceta și să le fertilizezi o data pe an. De

asemenea, trebuie să iei în considerare că exista magnolii care înfloresc chiar și de doua ori

pe an.

Magnoliile sunt, de asemenea, copaci ornamentali care se adaptează ușor la diferite

condiții climatice. Pot fi plantate atât în zonele cu ierni blânde, cât și în zonele cu ierni mai

reci, datorită faptului că au un sistem radicular puternic și rezistent. Chiar și în condiții de

seceta, magnoliile reușesc să supraviețuiască, datorită faptului că sunt capabile să

acumuleze apa în rădăcini.

Acestea fiind spuse, dacă îți dorești să aduci un plus de strălucire grădinii tale,

plantează o magnolie. Acest copac ornamental poate fi o adevărată declarație de stil și

poate transforma orice spațiu verde într-un loc special și impresionant.