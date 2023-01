Sergiu Mureșan, zălăuanul care a compus muzică pentru filmele Avatar și Pirații din Caraibe

Sergiu Mureșan este zălăuan, a fost farmacist, a coordonat Colegiul Farmaciștilor din Sălaj, a activat și în industria de cercetare, se numără printre fondatorii formației Desperado, iar la 38 de ani a renunțat la farmacie pentru a compune muzică în inima Sălajului. Muzica sa a fost licențiată în materiale de promovare pentru filmele Pirații din Caraibe, Jurassic World, The Witcher, dar și în coloana sonoră a unui trailer pentru Avatar: The Way of Water, fără îndoială filmul anului 2023.

Muzica lui Sergiu este o combinație de sunet modern, electronic, pop/rock/electro, cu orchestrație clasică implicând orchestra simfonică. Are propriile compoziții înregistrate live cu Filarmonica din Praga, suprapuse cu sunete sintetice din sistemul său digital de producție, lucrări care au ajuns pe coloana sonoră a mai multor materiale de tip trailer de film. Sergiu Mureșan a învățat muzică la Palatul Copiilor din Zalău, iar muzica sa este utilizată în peste 140 de filme și seriale de televiziune. Îl știam pe Sergiu, auzisem că este foarte talentat, pasionat de ceea ce face. L-am văzut de câteva ori pe stradă. Mi-a lăsat impresia unui om blând, echilibrat. L-am căutat și l-am rugat să-mi acorde un interviu, voiam să aflu, să îmi povestească, iar eu să le scriu sălăjenilor despre talentul său. S-a scuzat politicos, m-a rugat să nu mă supăr, mi-a spus că se gândește. A trecut aproape un an de atunci și a venit momentul să-l rog din nou. Am avut noroc, de data aceasta Sergiu a acceptat.

Reporter: Cine este Sergiu Mureșan?

Sergiu Mureșan: Sunt soț și tată al unui băiat de 14 ani, Andrei. Zălăuan, apoi clujean timp de 10 ani, în urma plecării la studii (UMF Iuliu Hațieganu, Facultatea de Farmacie. În timpul facultății, datorită prieteniei cu Călin Pop (pe atunci coleg de cameră în căminul studențesc, acum medic stomatolog în Abu Dhabi) am fost cooptat ca membru fondator în trupa de country-rock Desperado (pian/claviaturi). Am activat în industria farmaceutică, în producția de medicamente și ulterior în departamentul de cercetare/dezvoltare al SC Terapia SA din Cluj. Din 2007 zălăuan iarăși, întorcându-mă împreună cu soția (farmacistă și ea) pentru a opera împreună o farmacie privată. Timp de 5 ani, am avut un mandat de președinte al Colegiului Farmaciștilor Sălaj. La nivel de pasiune m-am ocupat tot timpul cu producția muzicală și de sunet, iar dezvoltarea internetului și comunităților online au permis ca în timp, să găsesc proiecte, la început mici, pentru care să contribui cu muzica și sound-design. Jocuri video cu producători independenți, jocuri pe platforme mobile, cărți audio care aveau nevoie de coloane sonore, am făcut muzică și sunet pentru toate acestea timp de câțiva ani, pentru multe din ele lucrând gratuit, mai ales dacă era un proiect creativ și făcut cu pasiune de către echipa de producție, dar cu buget redus. În timp, căpătând experiență în cele ce țin de producția audio, din punct de vedere tehnic dar și muzical, am început să contactez companii specializate în publishing de muzică pentru trailere (materiale de promovare) de film și televiziune din SUA, una din ele acceptându-mi intenția de colaborare. Astfel, primul meu publisher oficial a fost cea mai veche companie specializată în sound design pentru trailer de film din Los Angeles, Q-Factory. Prin ei am publicat primele piese muzicale și seturi de efecte speciale, pe mai multe albume, și am avut și primele trackuri licențiate în trailere de film, cum ar fi Blair Witch, The Conjuring 2, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D, Life. Ulterior am fost solicitat să lucrez cu mai multe companii de succes din domeniu, precum Audiomachine, Really Slow Motion sau Collosal Trailer Music. Astfel, muzica mea a fost licențiată în trailere pentru Doctor Strange, Ozark, Resident Evil, Jurassic World, Blade Runner 2049, Pirates of the Carribean, Avengers Infinity War, The Witcher. Până acum sunt peste 140 de filme și seriale de televiziune care folosesc muzică și sunet din portofoliul meu în campania publicitară, iar câteva din acele materiale de tip trailer au avut nominalizări la premiile Clio, premiile pentru producție media și de publicitate. Contrar impresiei generale, filmele de Holywood nu folosesc în campania promoțională (așa numitul trailer) muzica din film, și asta pentru că la momentul lansării materialului de promovare, filmul nu este încă gata, iar compozitorul filmului, ca parte a etapei de post-productie, încă nu a scris cel mai probabil nici o notă. Ca atare, studiourile de film au nevoie să utilizeze muzica de calitate într-un stil adecvat, de la companii specializate în așa ceva, precum cele pe care le-am menționat. Chiar și în cazul filmelor care folosesc teme muzicale arhi-cunoscute, gen Star Wars sau Pirații din Caraibe, ni se solicita uneori reorchestrarea temei respective într-un stil adecvat trailerului ce urmează să fie lansat. Concurența în domeniu este absolut nemiloasă, în special pentru filmele mari ale studiourilor principale din Los Angeles, ca Warner Brothers, Disney, Universal, dar și Netflix, HBO sau Apple TV. Practic, toată lumea din domeniu participă cu unul sau mai multe proiecte pentru fiecare trailer ce urmează să apară, fiecare casă de trailer, din zecile existente în Los Angeles, are cel puțin o versiune în lucru, iar una singura va fi cea finală. Asta face ca nivelul necesar de calitate a producției să fie la un maxim absolut, mai ales în ultimii câțiva ani, iar termenele de finalizare sunt uneori de ordinul orelor. Nu de puține ori mi-a fost solicitată compoziția și producția cu mixaj, masterizare și livrare multitrack a unei piese complete de 3 minute, seara, cu termen final de livrare a doua zi. Din 2006 activez exclusiv în domeniul muzical, o decizie destul de dificilă la momentul respectiv, și a fost necesară o mică doză de curaj ca la 38 de ani să schimb total domeniul de activitate. Chiar dacă a existat inițial o perioadă mai dificilă până când rezultatele au început să apară, s-a dovedit a fi, fără îndoială, decizia corectă.

Rep.: Cum a apărut muzica în viața ta și ce fel de muzică faci?

S. M.: Am „crescut” la Palatul Copiilor din Zalău. Pe atunci era Casa Pionierilor, unde tatăl meu, profesorul Ioan Mureșan, era coordonatorul cercului de muzică ușoară. Am fost unul dintre zecile de copii trecuți prin mâna lui, care au ajuns să aibă o carieră muzicală, chiar dacă în cazul meu a fost o cale mai ocolită. Acolo mi-am format interesele muzicale și preferința pentru instrumente cu clape și sintetizatoare. Am făcut și școala de muzică de 8 ani în copilărie, cu un profil mai clasic și cu accent pe teoria muzicii. Partea interesantă e că acum am ajuns să le combin de fapt pe cele două. O foarte mare parte din muzica pe care o fac pentru materiale de promovare a filmelor este exact o combinație de sunet modern, electronic, pop/rock/electro, cu orchestrație clasică, implicând orchestra simfonică. Exact ăsta e sunetul de trailer de film, în general un hibrid de acustic/simfonic cu sintetic/electronic. Am avut și propriile mele compoziții înregistrate live cu Filarmonica din Praga, materiale suprapuse cu sunete sintetice din sistemul meu digital de producție, și care au ajuns pe coloana sonoră a mai multor materiale de promovare a filmelor.

Rep.: Muzica ta a ajuns pe coloana sonoră a mai multor filme celebre. Ne dai câteva exemple?

S. M.: Am menționat câteva anterior, dar mai pot adăuga câteva titluri cunoscute, Halloween Kills, Squid Game, No Time To Die, Marvel Shang Chi, Locke&Key, Dr. Brain, See, Old, The Falcon and the Winter Soldier, Wanda Vision, Ad Astra, Doctor Strange 2, Nope, Glass Onion și Money Heist.



Rep.: Avatar? Muzica ta se regăsește pe coloana sonoră a noului film Avatar? Ne dai câteva detalii?

S. M.: Și Avatar, da. Recent am avut o utilizare în coloana sonoră a unui trailer pentru Avatar: The Way of Water, și în mod surprinzător oarecum, având în vedere că e, fără îndoială, filmul anului 2023, casa de trailer a folosit o piesă de a mea din 2016, una dintre primele publicate.

Da, acesta este Sergiu Mureșan, un zălăuan despre care mi-am dorit mult să vă povestesc. Simt că nu îi place să fie lăudat sau să se laude. Aici nu este vorba despre laude, este vorba despre pasiunea și talentul unui om.

Foto: arhivă personală