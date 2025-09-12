Licitații pentru locurile de parcare din Zalău

SADP Zalău organizează licitații în 23 și 24 septembrie, în vederea închirierii unor locuri de parcare în municipiul Zalău.
Ultima zi de înscriere la licitație este 22 septembrie, ora 13. Condiții de participare la licitație: domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru, situate în apropierea amplasamentului, iar participanții trebuie să fie proprietari sau utilizatori ai unui autovehicul.
Documentele pentru înscriere la licitație (act de identitate, cerere și certificat de înmatriculare) se depun la sediul Serviciului de Administrare a Domeniului Public din Hala Agroalimentară Centrală, strada Simion Oros nr. 5, la etaj.