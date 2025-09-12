Lucrările pe loturile A3 din județ continuă

Lucrările pe drumurile de mare viteză din România au nevoie în continuare de fonduri și ar putea fi blocate dacă Ministerul Transporturilor nu primește la rectificarea bugetară de luna viitoare suma de 4-5 miliarde de lei. Deși plățile au fost făcute corespunzător către constructori, lipsa unor alocări financiare suplimentare ar putea opri sau duce la întârzieri privind finalizarea proiectelor de infrastructură aflate în execuție. Printre acestea se numără și loturi ale A3 din Sălaj.

În acest moment, la nivel național sunt în execuție peste 500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, în valoare totală de 43 de miliarde de lei, potrivit economica.net. Până acum au fost achitate doar 9,3 miliarde de lei și mai sunt necesare 34 de miliarde de lei pentru a duce la bun sfârșit lucrările deja începute.

Care este situația în Sălaj?

Pe Autostrada Transilvania, două tronsoane din județ sunt în lucru:

Nădășelu – Zimbor este realizat de UMB și are o valoare de 1,49 miliarde lei pentru 30,6 km. Stadiul fizic a ajuns la 86%, iar cel financiar la 73,57%. Valoarea plăților efectuate este de 1,1 miliarde lei și rămân de plătit aproximativ 395 milioane lei.

Zimbor – Poarta Sălajului este realizat de UMB, iar valoarea acestuia este de 836,9 milioane lei pentru 12,2 km. Lucrările sunt executate în proporție de aproape 80%, iar stadiul financiar este de 68,41%. Până în acest moment au fost plătite 572 milioane lei. Suma rămasă de achitat este de aproximativ 264 milioane lei.