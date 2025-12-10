Scandal cu lovituri și amenințări într-un bloc din Zalău

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a solicitat intervenția jandarmilor după ce un tânăr în vârstă de 24 de ani l-a amenințat. Pentru fapta sa, agresorul a fost amendat. Doar că cel care a solicitat sprijin a chemat din noua echipa de jandarmi, anunțând că agresorul a venit iar în fața locuinței sale, a început să lovească ușa și să-l amenințe. Reveniți la locul solicitării, jandarmii au acționat pentru eliminarea pericolului și au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere, documentele fiind înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

