Jandarmii sălăjeni intensifică misiunile de securitate în apropierea școlilor

Oficialii Inspectoratului de Jandarmi Sălaj au anunțat intensificarea acțiunilor de prevenire a comportamentelor antisociale, care vor fi desfășurate în mod constant în apropierea unităților de învățământ, cu scopul de a asigura un climat de siguranță pentru elevi și profesori. Echipe formate din polițiști și jandarmi, vor monitoriza și interveni zilnic pentru a preveni orice situație care ar putea pune în pericol sau afecta climatul de ordine și siguranță publică din zona sau în incinta tuturor unităților școlare din zona de competență. Peste 80 de școli și grădinițe din județ nu au sisteme de monitorizare video, garduri și nici pază umană.

