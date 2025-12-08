Numărul șomerilor sălăjeni, în creștere de la o lună la alta

Cele mai recente date statistice arată că peste cinci mii de sălăjeni erau șomeri la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, în creștere cu aproape 2% spre deosebire de luna precedentă, potrivit Direcției Județene de Statistică Sălaj.

În total, 5.181 de persoane nu ocupau un loc de muncă, față de 5.085 în august 2025, reprezentând 2,1% din numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național.

Spre deosebire de lunile anterioare, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 1,9% față de luna august 2025 și cu 1,3% în raport cu luna septembrie a anului trecut. Din numărul total aflați în evidențe, 828 sălăjeni beneficiau de indemnizația de șomaj în perioada respectivă.

Astfel, la nivel județean, rata șomajului la finalul lunii septembrie era de 5,8%, raportat la populația activă a județului de la 1 ianuarie 2025, cu 2,6% mai mare decât rata înregistrată la nivelul întregii țări, potrivit statisticilor.

În ceea ce privește numărul salariaților din județ, în luna septembrie erau angajați 54.755de sălăjeni, mai redus cu 28 de persoane în raport cu luna anterioară, dar în creștere cu 626 de persoane față de luna septembrie a anului 2024, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică.