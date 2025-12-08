Deputatul AUR de Sălaj, acuzații privind nereguli la alegerile din București. Ce a declarat ulterior

Bucureștenii și-au ales noul primar general, al doilea cel mai votat om din România după președintele țării. Rezultatele finale arată că liberalul Ciprian Ciucu va ocupa fotoliul de primar, după ce a obținut încrederea a 36,16% dintre alegătorii prezenți la urne.

Locul secund este ocupat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a strâns 21,94% din voturi. După publicarea rezultatelor oficiale, au apărut și reacții în spațiul public.

Deputatul sălăjean din partea AUR, Lucian Mușat, a publicat duminică seară o postare pe pagina sa de Facebook, în care ridică semne de întrebare privind nereguli în procesul de numărare a voturilor în secții din București.

Sub ideea unui furt „legal”, el a susținut că organizarea scrutinului a fost deficitară, iar buletinele de vot au fost prea subțiri, ceea ce ar fi permis imprimarea ștampilei pe cealaltă parte a hârtiei, fapt ce a condus la mutarea unor voturi atribuite Ancăi Alexandrescu către Ciprian Ciucu, întrucât căsuțele celor doi candidați erau amplasate față în față pe pagini diferite.

Mesajul din postarea deputatului

„Cum se pot fura „legal” niște alegeri? La fel cum se tot fură din Țara asta de 36 de ani ca-n codru. Statul român cheltuie zeci de milioane de euro pentru astfel de alegeri, dar nu e în stare și face economie intenționat exact acolo unde trebuie, cum ar fi hârtia buletinelor de vot care efectiv este subțire ca hârtia igienică din trenurile CFR, trenuri de altfel infecte așa cum este mai tot ce a atins actualul politic. Voturi pentru Anca Alexandrescu au fost mutate din cauza unei coincidențe stranii la Ciucu pentru că hârtia igienică a permis asta”.

Pentru a clarifica afirmațiile, deputatul a fost contactat telefonic luni, solicitându-i-se un punct de vedere oficial. Mușat a explicat mesajul inițial, afirmând că nu acuză neapărat fraude, ci posibilitatea unor erori umane. Potrivt oficialului, toate acestea ar fi generate prin prisma unor greșeli, întrucât reprezentanții din secții au fost obosiți, prezenți 14-15 ore, iar unii sunt mai interesați, în vreme ce alții vin doar pentru bani.

Mai mult, acesta a declarat că au fost prezenți membri ai formațiunii în secții, iar acolo unde au fost mai atenți, au fost descoperite voturi ale Ancăi Alexandrescu atribuite lui Ciprian Ciucu, în urma renumărării. Acesta a mai menționat că astfel de situații au avut loc și se vor mai întâmpla, câtă vreme acestea sunt condițiile proceselor electorale.