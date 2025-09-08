Un sălăjean și-a rănit vărul cu securea, sub privirile unui copil de doar doi ani

Un sălăjean în vârstă de 32 de ani a fost condamnat de Tribunalul Sălaj la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a agresat concubina și și-a atacat vărul cu o secure. Scenele violente au avut loc chiar în fața copilului său, în vârstă de doar doi ani.

Scenele violente au avut loc în 14 februarie 2025. În vizită la rude, alături de parteneră și copil, Alexandru a consumat o cantitate mare de alcool, ceea ce l-a determinat să fie agresiv. De la câteva vorbe grele între el și cumnata sa, atmosfera a luat cu totul o altă întorsătură. Bărbatul și-a lovit concubina chiar sub privirile copilului. Nervos pentru că partenera sa refuza să plece, Alexandra a tras-o de haine, a îmbrâncit-o și a lovit-o cu pumnii.

Rudele l-au scos afară, însă Alexandru a revenit, și-a smuls copilul din brațele mamei și a fugit cu mașina, deși se afla în stare de ebrietate. Fără nicio ezitare, vărul său, Mihai-Paul, l-a urmărit cu autoturismul până acasă. La poartă, Alexandru l-a amenințat cu moartea, apoi a intrat în curte, unde a ridicat o secure spre capul acestuia. Deși scena putea avea un final tragic, lovitura a fost deviată de brațul victimei, care a suferit o rană adâncă, necesitând o intervenție chirurgicală și peste 40 de zile de spitalizare.

În urma acțiunilor sale, tânărul a fost trimis după gratii, fiind condamnat de Tribunalul Sălaj la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor, potrivit gazetadecluj.ro. Mai mult, autoritățile i-au confiscat toporul și i-au pus sechestru pe bunuri, până la plata sumei de aproximativ 5.500 de lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca și 3.700 de lei aferenți cheltuielilor de judecată.