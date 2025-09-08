Inteligenţa artificială dă noii miliardari ai lumii

În doar câţiva ani, zeci de antreprenori şi specialişti în tehnologie au ajuns la statutul de miliardari datorită goanei după inteligenţa artificială, arată o analiză visualcapitalist.com. Aceasta evidenţiază noua clasă de fondatori de companii care au devenit unii dintre ”miliardarii inteligenţei artificiale” în 2025. Analiza se bazează pe informaţii furnizate de CNBC, care a urmărit averile emergente legate de companiile de inteligenţă artificială din întreaga lume. Datele privind averile nete au fost colectate de la Forbes, în luna august 2025.

Potrivit CNBC, boom-ul inteligenţei artificiale devine ”cea mai mare explozie de creare de bogăţie din istoria recentă”.

• Michael Intrator, cofondator şi CEO al CoreWeave, lider cu o avere de 6 miliarde de dolari

Michael Intrator, cofondator şi CEO al societăţii CoreWeave, se remarcă în topul noilor miliardari, cu o avere netă estimată la 6 miliarde de dolari, potrivit sursei citate. Compania sa oferă infrastructură cloud optimizată pentru sarcini de lucru cu inteligenţă artificială, un sector care a cunoscut o cerere explozivă, pe măsură ce modelele de inteligenţă artificială devin din ce în ce mai căutate.

Compania şi-a lansat IPO-ul (oferta publică iniţială) în martie 2025, la un preţ de 40 de dolari pe acţiune, şi a cunoscut o volatilitate extremă de atunci. Acţiunile au atins un vârf de 183,58 dolari în 20 iunie 2025, dar în prezent se tranzacţionează aproape de 90 de dolari.

CoreWeave are un parteneriat strategic cu gigantul Nvidia Corp., care nu este doar principalul său furnizor de unităţi de procesare grafică (GPU), ci şi un investitor major.

Pe locul al doilea în clasament îl regăsim pe Alexandr Wang, director AI al Meta, cu o avere de 3,6 miliarde de dolari, iar pe al treilea – pe Joe Lonsdale, cel care a co-fondat companii precum Palantir Technologies, Addepar şi OpenGov, cu o avere de 3,4 miliarde de dolari. Locurile 4 – 10 arată astfel: Brett Adcock (Figure AI, 1,5 miliarde de dolari); Michael Truell (Anysphere, 1,3 miliarde de dolari); Lucy Guo (Passes, 1,3 miliarde de dolari); Yao Runhao (Paper Games, 1,3 miliarde de dolari); Dario Amodei (Anthropic, 1,2 miliarde de dolari); Liang Wenfeng (DeepSeek, 1 miliard de dolari); Aravind Srinivas (Perplexity, sub 1 miliard de dolari).

• Cofondatorii Scale AI, Alexandr Wang şi Lucy Guo – doi dintre cei mai tineri miliardari din lume

Alexandr Wang şi Lucy Guo, cofondatorii Scale AI, sunt în prezent doi dintre cei mai tineri miliardari din lume. Aceştia s-au cunoscut când lucrau pentru site-ul social de întrebări şi răspunsuri Quora şi au lansat Scale AI în 2016. Firma cu sediul în San Francisco oferă servicii de adnotare a datelor şi alte servicii utilizate pentru a construi, testa şi rafina sistemele de inteligenţă artificială. De atunci, Guo a fondat Backend Ventures (o firmă de capital de risc axată pe tehnologie) în 2019, iar mai târziu Passes (o platformă de monetizare a creatorilor de conţinut) în 2022.

Mai recent, în iunie 2025, Meta a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI, o tranzacţie care l-a plasat şi pe Wang în fruntea Superintelligence Lab al Meta.

• Absolvenţi OpenAI: Dario Amodei, Ilya Sutskever şi Mira Murati

Trei dintre cei mai importanţi absolvenţi ai institutului de cercetare a inteligenţei artificiale OpenAI, Dario Amodei, Ilya Sutskever şi Mira Murati, conduc toţi companii evaluate la miliarde de dolari. Amodei, fost vicepreşedinte de cercetare la OpenAI, a co-fondat Anthropic în 2021. Compania este responsabilă pentru Claude, care, în ianuarie 2025, avea 105 milioane de utilizatori lunar. Sutskever, fost şef de cercetare la OpenAI, a co-fondat Safe Superintelligence în 2024. Compania este evaluată la peste 30 de miliarde de dolari, cu investiţii din partea unor firme precum Andreesen Horowitz şi Alphabet.

Nu în ultimul rând, Mira Murati, fost director tehnic la OpenAI, a fondat Thinking Machines Lab în februarie 2025, strângând 2 miliarde de dolari de la un consorţiu de investitori, inclusiv Andreessen Horowitz, Nvidia şi AMD. Compania urmează să anunţe primul său produs la sfârşitul acestui an.