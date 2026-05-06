Începe „Viva la Musica”, acolo unde talentul prinde glas

Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău organizează, vineri, 8 mai 2026, cea de-a XXV-a ediție a concursului interjudețean de interpretare vocal-instrumentală „Viva la Musica”. Ajuns la o ediție aniversară, concursul își propune să fie, și în acest an, o adevărată sărbătoare a muzicii, a talentului și a tinereții. Peste 200 de elevi din întreaga țară, alături de profesori dedicați, vor urca pe scenă, reprezentând unele dintre cele mai importante unități de învățământ vocațional. Programul evenimentului:

ora 8.30 – Sala festivă a liceului – deschiderea concursului

ora 9 – Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău – desfășurarea concursului pe secțiuni

ora 18 – Sala Transilvania – Gala laureaților și Festivitatea de premiere.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Casei Municipale de Cultură și Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.