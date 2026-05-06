Concert BluesCore la Zalău

Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Zalău, piața 1 Decembrie 1918 nr. 12) va găzdui în data de 22 mai, de la ora 19, concertul trioului BluesCore. Intrarea e pe bază de bilete: 40 de lei, preț întreg; 20 de lei, pensionari, elevi, studenți. Biletele se pot achiziționa de la secretariatul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (L-J 9-15, V 9-13) și înainte de concert.

Trioul cu inima albastră, format din Hanno Hoefer, Raul Kusak și Liviu Pop, vine la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, la Zalău, pe 22 mai, spre deliciul iubitorilor de blues și jazz și ale altor fuziuni născute spontan pe scenă.

Niciun concert Bluescore nu seamănă unul cu celălalt, spontaneitatea interpretărilor, expresivitatea tehnică desăvârșită și, nu în ultimul rând, adaptabilitatea la reacția publicului ridică standardele oricărui concert.

Experiența acumulată în Statele Unite de către LIVIU POP, performând cu artiști precum Hubert Sumlin, Sam Lay, Lucky Peterson, Debbie Davies, Lil’ Dave Thompson, Toni Lynn Washington, Chris Tofield și mulți alții, „justifică” groove-ul inconfundabil al acestui extraordinar baterist!

Grupul e completat de HANNO HOEFER, muzician recunoscut în special pentru proiectul Nightlosers, unul dintre cei mai apreciați artiști de blues de la noi din țară.

Unicitatea sound-ului acestui trio vine din sunetul inconfundabil al orgii Hammond, un instrument total aparte. Îndemânarea, lejeritatea, dinamica și totodată sensibilitatea cu care RAUL KUSAK reușeste să stăpânească acest complex instrument, fac ca acest trio să fie unic!

M. S.