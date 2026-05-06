Bani pentru salvarea monumentelor istorice aflate în proprietate privată

Consiliul Județean Sălaj deschide o nouă sesiune de selecție pentru proiectele care vizează monumentele istorice aflate în proprietate privată. Programul pentru anul 2026 este dedicat celor care dețin o parte din istoria locală și doresc să beneficieze de sprijin financiar pentru a stopa degradarea și pentru a pune în valoare zestrea arhitecturală a județului nostru. Sunt disponibili 500.000 de lei, astfel:

‣ 150.000 lei – pentru situații de urgență;

‣ 300.000 lei – pentru lucrări de execuție (reparații, conservare, consolidare sau restaurare);

‣ 50.000 lei – pentru documentații tehnice.

Proprietarii pot accesa până la 60.000 de lei pentru un proiect de execuție și maximum 25.000 de lei în cazul elaborării proiectelor și documentațiilor tehnice. Propunerile de proiecte pot fi depuse la Registratura CJ Sălaj până în data de 30 iunie 2026, ora 16. Rezultatul sesiunii de selecție va fi publicat pe site-ul instituției.