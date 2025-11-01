În perioada 1 noiembrie 2025 – 15 martie 2026, pescuitul este interzis pe râurile și pârâurile din județ, în zona podurilor. Potrivit legislației în vigoare, se interzice pescuitul la podurile care au cel puțin un pilon în albia cursului de apă, pe o distanță de 250 de metri în amonte și în aval. Decizia a fost luată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului. Măsura a fost aplicată pentru că aceste zone din apropierea podurilor sunt considerate locuri de protecție piscicolă.
One Thought to “Începând de azi, pescuitul este interzis în apropierea podurilor”
Crede-ti ca pescarii de pe Somes ai intereseaza legile lor???:))))))