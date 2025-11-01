Azi și mâine, mii de sălăjeni participă la „Luminație”

Cei mai mulți credincioși din Sălaj marchează azi și mâine „Luminația”, considerată o sărbătoare a morților. Se spune ca în preajma acestei zile, sufletele morților vizitează lumea celor vii. Cu ocazia „Luminației”, cimitirele se transformă în adevărate oaze de lumină datorită lumânărilor aprinse pentru cei morți. Potrivit tradiției, în noaptea „Luminației”, porțile dintre cele două lumi se deschid și numai acum cei plecați dintre noi pot veni să ne viziteze. Ziua Morților este celebrată și de preoții ortodocși care, la cererea familiilor, vin la cimitir pentru a oficia slujbe de pomenire pentru sufletul morților. Înainte de această zi, credincioșii se duc în cimitir, curăță mormintele, locul în care se află acestea, pregătesc buchete cu flori, aprind lumânări, totul într-o atmosferă de aducere aminte și de pomenire a celor plecați la cele veșnice. Dumnezeu să-i așeze în Lumina Sa.

