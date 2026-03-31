Au apărut deja oferte la carnea de miel

Primele oferte de preț pentru carnea de miel au apărut deja pe piața sălăjeană și se învârt în jurul valorii de 25 de lei. Oferta este valabilă pentru carnea „în viu”. La carcasă, prețul încă nu a fost anunțat în mod oficial, dar există semnale că va fi mai mare. În această primăvară, mieii sunt mulți și frumoși, potrivit reprezentanților asociațiilor crescătorilor de ovine și fermierilor cu care am discutat în acest an. Să vedem ce se va întâmpla având în vedere problemele existente în Orientul Mijlociu și riscul ca mieii să rămână nevânduți.

