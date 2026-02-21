Guvernul a aprobat finanţarea pentru planul de achiziţie a 1.200 de noi ambulanţe

Guvernul a adoptat joi o hotărâre care prevede achiziţia a 1.200 de ambulanţe, în cadrul unui proiect destinat modernizării sistemului de asistenţă medicală de urgenţă, valoarea totală a investiţiei depăşind 183 de milioane de euro, relatează Agerpres.

Executivul a aprobat Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cheltuielilor aferente proiectului de dotare cu ambulanţe a SMURD, din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), precum şi a serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precizează sursa.

Actul normativ stabileşte atât finanţarea achiziţiei celor 1.200 de ambulanţe, cât şi schimbarea sursei de finanţare, care va fi transferată de la Programul Dezvoltare Durabilă la PNRR.

MAI, în calitate de coordonator al investiţiei, a semnat cu IGSU, beneficiarul proiectului, contractul de finanţare nr. 24596/2025. Acesta prevede acordarea unei asistenţe financiare rambursabile în valoare de 183.590.800 euro (echivalentul a peste 933 milioane de lei) pentru achiziţia noii flote de ambulanţe, transmite Agerpres.

Investiţia prevede achiziţionarea de 1.000 de ambulanţe tip B 4×4 şi 200 de ambulanţe tip C.

Durata de implementare a investiţiei este estimată la doi ani, după cum urmează: anul I (2025) – valoare 442.109.000 lei cu TVA; anul II (2026) – valoare 687.609.000 lei cu TVA.

„Finanţarea proiectului de investiţii se asigură din sumele alocate României cu titlul de asistenţă financiară rambursabilă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru investiţia I4 – Modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, aferentă Componentei 12 – Sănătate, prin bugetul MAI, pentru Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice”, a transmis Guvernul.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro