Avertisment cu privire la postări online false cu imaginea guvernatorului

Banca Naţională a României informează că în ultimele zile, în mediul online, au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Materialele imitau website-ul şi pagina de social media ale unui ziar generalist şi prezentau un fals transcript al unei presupuse apariţii a guvernatorului BNR într-un interviu televiziv. Postările utilizau fraudulos imaginea guvernatorului pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un site care se promovează ca platformă de tranzacţionare automatizată, conform comunicatului.

Deepfake reprezintă orice conţinut falsificat de tip imagine, audio şi/sau video realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale, astfel încât să creeze aparenţa că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu şi-a dat consimţământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Comunicările oficiale ale Băncii Naţionale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-ul oficial al instituţiei şi conturile sale de social media: LinkedIn, X, Instagram, Bluesky şi YouTube, informează sursa menţionată.

