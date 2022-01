GÂNDURI NEBOTEZATE (V)

* În afară de realitate nimic nu spulberă mai convingător prejudecățile.

* Nu reușitele, ci eșecurile îi definesc cel mai bine pe oameni.

* Nu reușitele cuiva mă dor, ci neputința mea de a fi eu autorul lor.

* Oamenii trebuie judecați nu după ceea ce au realizat, ci după ceea ce au dorit să realizeze.

* Adevărata valoare a trecutului fiecăruia dintre noi o dă ceea ce suntem în prezent.

* În existența umană cel mai mare dușman al lui “a fi” este “a avea”.

* Într-un clasament al aspectelor care ne înstrăinează pe unii de ceilalți, pe primul loc aș situa civilizația modernă. Ea este etapa spre un nou mod de a fi ca om.

* Să ai trecut e bine. Să ai prezent e foarte bine. Să ai viitor e minunat. Când vei avea și posteritate va fi nemaipomenit.

* În momentele de cumplită singurătate, am adesea straniul gând că eu va trebui să inventez lumea.

* Cine se uită inapoi cu mânie, nu cred că se poate uita înainte cu seninătate.

* Omul își aude gândurile doar într-un vacarm. Aici este mediul în care se caută pe sine. În singurătate, el se apără de aceasta, căutând evadarea.

* Uitarea de sine ne-o provoacă cel mai ușor și în cea mai mare măsură umaniștii.

* Oamenii se bucură de propriile năravuri doar atunci când râd de alții.

* Multe sunt cazurile în care un om care râde are tot atâtea necazuri ca unul care plânge.

* Umorul salvează sufletul omenesc mai mult decât un cor de compătimitori.

* Când am avut prieteni, nu am avut bani. Când am avut bani, nu am avut prieteni. Dar când am avut și bani și prieteni, am rămas singur.

* Dacă vrei să te bucuri cu adevărat de un dar să nu te întrebi niciodată de ce l-ai primit.

* Nimic nu tămăduiește mai repede și mai mult decât prezența unui om bun.

* Bunătatea fertilizează spiritul, răutatea îl seacă.

* În ziua în care toți medicii vor fi și oameni, medicamentele necesare se vor reduce la jumătate.

* În viață răzbesc mai repede și mai ușor aceia care trăiesc și nu fac filozofia ei.

* Exista oameni corupți de rău și oameni corupți de bine. Diferite sunt doar plăcerile și efectele în timp ale acestora.

* De n-ar fi malefice, insomniile i-ar ajuta pe oameni să trăiască mai mult în realitate și nu în vis.

* Primul prieten adevărat pe care l-am avut a fost omul ce l-am văzut bucurându-se de succesul unui necunoscut.

* Oricât de mult ni l-am dori uneori, ne săturăm și de exilul interior.

* Epitaful pe care mi l-aș dori: „A FOST UN OM”.

* Nu știu de ce dar am simțit că exist ca ființă umană mai ales în zilele în care, dintr-un motiv sau altul am fost nefericit.

* N-am dorit niciodată să știu de ce mă respectă unii oameni. Ar fi fost cumplit să aflu că o fac din teamă.

* Oamenii sinceri mă cuceresc. Vanitoșii mă amuză. Pe lingușitori îi detest. Neajutoraților le ofer ajutorul, iar pe ipocriți îi ignor, deși ar trebui să îi urăsc. Sunt cei mai nedoriți.

* De când mă știu, mi-a fost teamă de zeii de pe pământ și nu din cer. Cei dintâi sunt reali, ceilalți ipotetici.

* Cultul pentru noroc l-au creat oamenii leneși. Ceilalți nu au timp pentru himere.

prof. Octavian Guţu

Share Tweet Share