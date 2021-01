Flacon cosmetice

Foarte probabil, in clipa actuala, cele mai exigente cereri in ceea ce priveste ambalajul le avem din partea industriei de cosmetice. Aceste produse au nevoie de siguranta, de protectie, de solutii inovatoare, de aspecte estetice si de posibilitatea personalizarii pana la cele mai mici detalii.

Ambalarea produselor cosmetice face parte din istoria omenirii, inca din timpurile antice, din Grecia Antica si Egipt. Fiind vorba de un produs de lux, s-a atribuit mereu o atentie deosebita partii estetice al acestui tip de ambalaj. Asadar, pe langa functionabilitate, si rostul esential de pastrare al produsului, ambalajul trebuia sa fie mereu deosebit de frumos, imbogatit cu elemente de decor.

In clipa actuala, acest tip de ambalaj nu a pierdut din importanta deloc. Modul de ambalare, si ambalajele destinate cosmeticelor, sunt atent supravegheate de autoritatile competente si reglementate in concordanta cu legislatia in vigoare. Producatorii din toata lumea sunt constienti de acest aspect si se conformeaza ca atare, asa ca orice client poate fi linistit cand achizitioneaza astfel de ambalaje, deoarece ele sunt conform normelor prestabilite de autoritati.

Pentru a face fata cererilor, noi ne-am straduit sa imbogatim oferta noastra cu o gama variata de flacoane potrivite industriei de cosmetice. Si asta nu e tot! In functie de necesitati, facem tot posibilul sa facem fata si comenzilor mai speciale, chiar unice.

Va invitam deci sa consultati oferta din webshopul nostru si sa comandati flacoane pentru cosmetice, direct din stocul existent, care include flacoane confectionate din HDPE, PE, PET, PETG, POLIMER SI PP in clipa actuala, in diferite culori, dimensiuni si tipuri de gat. Aceste flacoane sunt potrivite pentru a le atasa capace, pulverizatoare, pompite in functie de nevoile stabilite de client, facand ca produsul finit sa fie unul practic, estetic, si personalizat. Aceste aspecte sunt deja indispensabile pentru un produs care trebuie sa faca fata concurentei de pe piata.

Va invitam deci sa rasfoiti oferta noastra, si sa alegeti produsele cele mai potrivite produsului ce urmeaza sa comercializati!