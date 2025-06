Senatorul Pintea, condamnat la închisoare

Senatorul de Sălaj, Paul Ciprian Pintea, a fost condamnat, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la un an şi cinci luni de închisoare, cu suspendare, pentru că a condus un autoturism cu permisul suspendat. Decizia nu este definitivă.

Instanța precizează: „Condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. Aplică inculpatului Pintea Paul Ciprian pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Pintea Paul Ciprian prin prezenta hotărâre, de 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 Cpp prin sentinţa penală nr.71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni (1/3 din cealaltă pedeapsă de 9 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani”.

M. S.