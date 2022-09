Este riscant să cumpăraţi un pc la mâna a doua?

In prezent, multe persoane fizice si magazine fizice si online vand calculatoare SH. Iata sfaturile noastre pentru a evalua starea diferitelor componente si pentru a face achizitii sigure si durabile.

Achizitionarea unui computer nu mai reprezinta o mare problema de bani: datorita computerelor reconditionate, puteti gasi o multime de notebook-uri folosite la preturi avantajoase. De fapt, oferta este atat de variata incat poate fi chiar o provocare sa gasim cea mai potrivita pentru nevoile noastre, la un pret adecvat. Cu siguranta nu reprezinta prima alegere pentru cei care lucreaza cu PC-uri, dar daca aveti nevoie de ele doar pentru a viziona filme sau seriale online, pentru a scrie documente simple sau pentru a asculta muzica, atunci laptopurile de ocazie sunt alegerea potrivita. Cu toate acestea, exista mai multi factori care trebuie luati in considerare. In primul rand, pretul, un punct cheie pentru acest tip de achizitie. Pe acest site gasiti mai multe astfel de produse pe care le puteti utiliza cu incredere.

In raport cu bugetul propriu, trebuie sa fim atenti la ceea ce poate parea avantajos: pe langa posibilele zgarieturi sau lovituri la suprafata, un PC poate sa nu mai fie in garantie sau sa prezinte repercusiunile uzurii si ale timpului, precum si posibilitatea unor simple defectiuni. Prin urmare, trebuie sa se tina cont intotdeauna de utilizarea pentru care este destinat: de exemplu, daca aveti nevoi pur grafice, cum este cazul PC-urilor de jocuri, o placa speciala ieftina nu va oferi performante adecvate pentru munca profesionala; in mod similar, pentru calcule deosebit de complexe, un procesor de nivel inferior nu va fi adecvat. In orice caz, este firesc ca, daca se cumpara un PC mai scump si mai performant, acesta sa reziste mai mult in timp, tocmai pentru ca sistemele de operare devin mai complexe si, astfel, nu reusesc sa se „aplece” asupra calculatoarelor mai vechi. Ca sa nu mai vorbim de consecintele utilizarii PC-urilor montate cu componente invechite, cu ecrane care pot provoca efecte negative, cum ar fi miopia ecranului.

Este riscant sa cumparati un laptop la mana a doua?

In timp ce drepturile pe care le aveti la cumpararea unui laptop SH sunt clare, exista totusi dezavantaje la care trebuie sa fiti atenti. Windows nou, masini vechi: frumusetea lui Windows 10 este ca ruleaza pe o mare varietate de laptopuri. Cu toate acestea, atunci cand este instalat pe laptopuri foarte vechi, pare incredibil de lent si nu este potrivit pentru hardware foarte vechi, chiar daca este compatibil din punct de vedere tehnic. Laptopurile de afaceri vechi normal ca nu vor fi placute de utilizat, mergand greu. Probleme cu bateria: daca achizitionati un laptop de ocazie, sunt sanse ca bateria sa fi fost folosita de cateva ori. Nu puteti face prea multe in aceasta privinta, in afara de a fi pregatiti. Daca tineti la durata de viata a bateriei, verificati daca sunt disponibile inlocuiri oficiale sau, in cel mai rau caz, verificati daca exista inlocuiri compatibile. Incarcare: probabil ca partea cea mai abuzata a oricarui laptop este incarcatorul si porturile de incarcare ale laptopului.

Articol de dab-it.ro