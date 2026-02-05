Un jandarm a intervenit în timpul său liber și a prins un hoț în Jibou

O intervenție aparte a unui jandarm din orașul Jibou a făcut diferența. Deși aflat în timpul liber, imediat după plecarea de la obiectivul de pază, Paul a demonstrat că vigilența unui jandarm nu are limite, nici măcar în afara programului de serviciu.

Miercuri seara, acesta a remarcat un grup de tineri care fugeau dintr-un magazin din oraș, fiind urmăriți de o angajată care striga după ajutor.

Jandarmul a pornit imediat pentru a-i urmări și opri, iar după aproximativ 300 de metri, acesta a reușit să îi împiedice din a-și continua fuga.

Datorită intervenției sale și timpului de reacție prompt, situația a fost clarificată. Potrivit Jandarmeriei Sălaj, un minor în vârstă de 17 ani a furat mai multe articole vestimentare din magazin, iar ulterior a fost constatată infracțiunea de furt.