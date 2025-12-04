Direcția Silvică Sălaj vinde sute de pomi de Crăciun din pepinierele proprii

Și în acest an, Direcția Silvică Sălaj scoate la vânzare un număr însemnat de pomi de Crăciun din specia molid. Punctul de comercializare este pepiniera din Panic, locul unde doritorii pot merge pentru a-și cumpăra pomul dorit. După ce este ales, pomul urmează să fie recoltat din plantație. Așa se evită pierderile, ne-a declarat directorul Direcției Silvice Sălaj, Bogdan Pop. Prețurile variază în funcție de înălțimea pomului. 17 lei costă molizii cu înălțimea cuprinsă între 0,7 și 1,3 metri și 28 de lei molizii între 2 și 3 metri. Silvicultorii vor vinde cu 28 lei brazii cu lungimea de 0,7 – 1,3 metri și cu 39 de lei pomii cu înălțimea între 2 și 3 metri.

Imagine cu rol ilustrativ