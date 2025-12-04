Un alt transport ilegal de lemn, descoperit în județ

Un nou transport ilegal de lemn a fost descoperit în trafic de polițiștii sălăjeni pe șoselele din județ. De această dată, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din localitatea clujeană Negreni, a fost prins în Cizer miercuri, în timp ce transporta, cu o autoutilitară, o încărcătură de peste trei metri cubi de material lemnos.

Potrivit autorităților, șoferul transporta lemnul fără a avea un aviz de însoțire ori documente legale de proveniență, motiv pentru care acesta a fost sancționat contravențional.

Valoarea totală a amenzii este de 6.000 de lei, iar întreaga cantitate de lemn a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Măgura Șimleu Silvaniei.

