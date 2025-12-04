O femeie a fost șicanată în trafic de fostul ei soț, chiar în plină zi

O tânără în vârstă de 27 de ani, din localitatea Iaz, a solicitat sprijinul autorităților după ce ar fi fost șicanată în trafic de fostul soț. Manevrele periculoase ale acestuia puteau provoca o adevărată tragedie chiar în plină zi.

Toate aceste scene au avut loc miercuri după-amiază, pe străzile din Șimleu Silvaniei. Tânăra era pasageră într-un autoturism care se deplasa prin oraș, moment în care ar fi fost urmărită în trafic de fostul său partener de viață, un bărbat din Zalău.

Nu doar că a urmărit-o, însă acesta ar fi adoptat și un comportament agresiv în trafic, însă acesta ar fi frânat brusc brusc pentru a opri forțat autoturismul în care se afla tânăra.

Ulterior, aceasta a sunat la 112, iar în urma verificărilor efectuate de polițiștii din Nușfalău, oamenii legii au constatat că între cei doi ar exista un conflict din trecut.

Astfel, având în vedere cele expuse, autoritățile au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând faptul că în cauză există risc iminent și au emis, pe numele bărbatului, un ordin de protecție provizoriu.

Totodată, s-a procedat la montarea unui dispozitiv care permite monitorizarea acestuia prin intermediul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică.