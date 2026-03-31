Diana Şoşoacă, chemată la Parchetul General în legătură cu efectuarea unei expertize psihiatrice

Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost chemată luni la Parchetul General, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară, potrivit Agerpres.

Procurorii doresc ca Diana Şoşoacă să fie supusă unei expertize psihiatrice, însă au nevoie de acordul său pentru a demara procedura, acesta fiind motivul pentru care a fost citată luni, conform Agerpres.

„S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. (…) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică, tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric. Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora”, le-a spus Şoşoacă zecilor de susţinători veniţi cu steaguri şi pancarte la sediul Parchetului General, transmite Agerpres.

Săptămâna trecută, Diana Şoşoacă a fost audiată în Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European, în urma solicitării Parchetului General privind ridicarea imunităţii parlamentare, însă deocamdată nu a fost luată o decizie, potrivit Agerpres.

În luna septembrie 2025, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj, arată Agerpres.

Diana Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică”, conform Agerpres.

