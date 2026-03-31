Bătaie în centrul Zalăului

Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat, luni, 31 martie, cu privire la producerea unui conflict, între mai multe persoane, în proximitatea unui local din municipiul Zalău.

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat și găsit, în scurt timp, tinerii implicați, aceștia fiind conduși la sediul unității, unde au fost luate măsurile legale. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre cinci tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, iar incidentul a avut la bază un conflict spontan care a degenerat în acte de violență.

În cauză, s-au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „încăierarea”, „tulburarea ordinii și liniștii publice”, precum și „lovirea sau alte violențe”, urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea continuării cercetărilor.

M. S.