Fotograful polonez Krzysztof Muskalski, Gold Winner la London Photography Awards cu imagini realizate în Sălaj

Fotograful Krzysztof Muskalski a obținut titlul de Gold Winner la London Photography Awards, cu imagini realizate în cadrul taberei internaționale de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” 2025, desfășurată în județul Sălaj.

Cea de-a VIII-a ediție a taberei internaționale de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” a avut loc în perioada 16 – 23 mai, în județul Sălaj. Plină de culoare, cu tradiții, povești și oameni frumoși, ediția de anul trecut a reprezentat un prilej de a descoperi atât bunătățile tradiționale, cât și frumusețea locurilor.

Evenimentul a reunit fotografi de renume internațional: Irene Ehrenreich & Stefan Stuppnig (Austria), Jef Lemmens (Belgia), Krzysztof Muskalski (Polonia), Lewis Ka Yin Choi (Hong Kong), Gottfried Catania (Malta), Nenad Martić (Croația), Bikfalvi Zsolt (Carei – România), Adela Lia Rusu (Oradea – România), Ovi D. Pop (Oradea – România), Mirel Matyas, Lucian Goga și Cosmin Giurgiu. Ei au surprins, prin viziunea lor proprie, ceea ce li s-a părut mai frumos, mai creativ și mai atractiv pentru promovarea acestor locuri, atât prin postări pe rețelele de socializare, cât și prin participarea lor cu aceste fotografii la saloanele internaționale de artă fotografică.

În cele șapte zile ale taberei, alături de fotografi au fost prezente și două modele, Paula Ciotlăuș și Daria Pășcuță, dar și doi ghizi, Gabriela Dregan și Florin Opriș. Această tabără a reunit nu doar artiști fotografi din țară și străinătate, ci și membri importanți ai comunității locale, precum fermieri din Sălaj și din împrejurimi. Prezența lor a evidențiat legătura profundă dintre tradiția agricolă a zonei și valorile culturale promovate prin arta vizuală.

Numeroase atracții surprinse prin obiectivele aparatelor de fotografiat

Printre atracțiile și evenimentele imortalizate din Sălaj se numără Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Țăudu, comuna Almașu, Casa tradițională din Jebucu, oameni simpli din localitățile Stana, Petrinzel și Sfăraș, Mănăstirea Strâmba, Expoziția de Artă Populară din Ciumărna realizată de Ileana Grațiana Pop, Silvania Bio, Fabrica de căzi de baie West&Co, Fabrica de cărămidă Cemacon, Muzeul tradițional „Casa Lupuţ” din Cizer, Muzeul Etnografic din Răstolțu Mare (înființat de poeta locală Angela Maxim), Centrul de echitație Táltoș Crasna, Cascada Șipot, Biserica de lemn din Răstolțu Deșert, Domeniul „La Maxim” din Răstolțu Mare, Castrul roman de la Buciumi, Cetatea Báthory din Șimleu Silvaniei, Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău, Biserica Romano-Catolică din Zalău, Biserica Reformată din Zalău, Catedrala Sfânta Vineri din Zalău, Flashmobul din centrul orașului Zalău și spectacolul de muzică populară „Ansamblul Meseșul și invitații” de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.