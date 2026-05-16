25 mai 2026, termen pentru depunerea Declarației unice

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că termenul limită pentru depunerea Declarației unice -Formular 212 este 25 mai 2026, pentru veniturile obținute în anul precedent.

Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul 2025 au avut, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Declaraţia unică se depune şi de către persoanele fizice care optează în cursul anului 2026 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS).

De asemenea, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor şi depunerii declaraţiei.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

b) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Informații suplimentare pot fi obținute:

• accesând portalul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite

contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative;

• telefonic, la numărul 031.403.91.60;

• la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

M. S.