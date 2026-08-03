Dacă îl vedeți, sunați la Poliție!

La data de 29 iulie, în jurul orei 10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați de către o femeie din localitatea Bocșița, comuna Hereclean, că în data de 28 iulie, în jurul orei 14, fiul său, SABOU VASILE-TEODOR , în vârstă de 50 de ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul acesteia, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE: Înălțime aproximativă – 1,70 m, aproximativ 70 de kg, constituție robustă, ochi căprui, păr șaten deschis.

La momentul plecării, acesta purta un tricou de culoare albă, un pulover de culoare gri, pantaloni tip salopetă de culoare albastră, pantofi sport de culoarea neagră și o borsetă.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre bărbat, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!

M. S.