Câtă apă trebuie să asigure angajatorul în perioada de caniculă

Magazin Salajean

În contextul avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie referitoare la temperaturile ridicate ce vor fi atinse, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, angajatorii au anumite obligații legale pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

Temperaturile ridicate extreme sunt considerate, conform OUG nr.99/2000, temperaturile de peste 37 grade celsius sau corelate cu condiții de umiditate mare este atins acest nivel.

În aceste condiții angajatorii au obligația să asigure angajaților:

  • hidratare corectă: între 2 și 4 litri de apă minerală/persoană pe schimb.
  • condiții adaptate: reducerea ritmului efortului fizic, ventilație la locul de muncă și perioade de repaus la umbră.
  • echipament adecvat și, după caz, acces la dușuri.
  • prim ajutor: depistarea persoanelor cu probleme medicale și trusă de urgență.

În cazul în care măsurile de protecție nu pot fi asigurate, angajatorii trebuie să stabilească, împreună cu reprezentanții salariaților, soluții alternative:

  • reducerea duratei zilei de lucru;
  • eșalonarea programului de muncă în orele mai răcoroase;
  • întreruperea colectivă a activității cu recuperarea ulterioară a timpului de muncă.

M. S.

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