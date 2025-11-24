Artistul Flavius Lucăcel expune la Chicago

Artistul vizual Flavius Lucăcel, colaborator statornic al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, colaborare concretizată și prin organizarea de zeci de expoziții în țară și în străinătate, expune, în calitate de invitat special, în data de 5 decembrie 2025, la Chicago, SUA, în cadrul Romanian United Foundation Gala 2025, la Union League Club. Gheorghe Traian Lucăcel, pseudonim literar și artistic Flavius Lucăcel (n. 26 august 1968, Aluniș, județul Sălaj) este un artist complet: pictor, poet, dramaturg cu peste zece volume de teatru publicate în română, engleză, franceză și maghiară, multe dintre acestea fiind premiate și/sau puse în scenă ca spectacole de teatru ori spectacole-lectură. A fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2015 („Singurătatea pietrelor”). Din 1998 organizează și participă la numeroase expoziții de artă personale și colective din țară și străinătate, potrivit Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

