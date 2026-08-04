Cod roșu de caniculă în Sălaj!

Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie anunță că în perioada 5 august, ora 10 – 6 august, ora 10, în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin se emite o avertizare cod roșu de caniculă. Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

În aceste județe valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

M. S.