Prin Ileanda, fără permis și cu alcoolul la bord

Duminică, în jurul orei 22.30, polițiștii din Ileanda au oprit pentru control un autoturism în localitate, condus de un tânăr de 27 de ani, din comună. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

M. S.