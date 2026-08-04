La Serbarea de la Guruslău, cu ATV-ul neînmatriculat și fără permis

Duminică, în jurul orei 22.30, polițiștii zălăuani au oprit pentru control un ATV pe drumul spre Monumentul Mihai Viteazul din localitatea Guruslău, condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Hodod, județul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Totodată, în urma verificărilor polițiștii au stabilit faptul că vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

M. S.