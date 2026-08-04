Tratamente la fasole

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Colletotrichum lindemuthianum (antracnoză), Xanthomonas campestris p.v. phaseoli (arsura comună), Acanthoscelides obsoletus (gărgărița fasolei).

Colletotrichum lindemuthianum (antracnoză) ciuperca rezistă în resturile de plante bolnave și semințe. În semințe, ciuperca poate supravețui 5 ani, aceasta fiind principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul. Extinderea bolii este favorizată de precipitații și de temperaturi cuprinse între 13 si 27ºC. Boala se manifestă în toate fazele de vegetatie, pe toate organele plantei. Pe cotiledoane, imediat după răsărire, apar leziuni circulare sau alungite, de culoare brun-negricioasă, adâncite în țesuturi, cu margini roșcate care în condiții favorabile duc la pieirea plăntuțelor. Pe tulpini apar pete mici, cafenii, care cresc și formează dungi cafenii-închise, longitudinale. Pe frunze, în apropierea nervurilor, se constată pete circulare galbene-cafenii, înconjurate de o dungă roșcată.

Țesuturile se usucă și cad, iar frunza rămâne ciuruită. Pe păstăi, se formează pete mici, rotunde, cafenii, limitate de o dungă roșie. Cu timpul petele cresc, confluează și se adâncesc. În mijlocul lor apar pete cafenii dispuse concentric. Când infecțiile au loc de timpuriu, păstăile nu mai cresc și se usucă. Când atacul are loc după formarea semințelor, miceliul ciupercii poate străbate păstaia, infectându-le.

Xanthomonas campestris p.v. phaseoli (arsura comună) – bacteria se transmite de la un an la altul prin semințe în care poate supraviețui 30 de luni și prin resturile de plante bolnave. În timpul vegetației, bacteria se răspândește prin picăturile de ploaie și prin vânt.

Boala este favorizată de temperaturi între 25-30ºC și de umiditate ridicată. Pe cotiledoane, apar pete mici galbene – cafenii. Pe frunze, se constată pete umede unghiulare, de 1-2 cm, de culoare galbenă-roșcată, cu un contur clorotic și cu un exudat pe partea inferioară. Pe tulpini, petele au aspectul unor dungi alungite, cafenii-roșcate. Pe păstăi apar pete circulare adâncite de culoare verde-gălbuie. La suprafața acestor pete se constată un exudat, care cu timpul se usucă, luând aspect lucios. De pe păstăi atacul trece pe boabe.

Acanthoscelides obsoletus (gărgărița fasolei) – în condițiile țării noastre, dăunătorul prezintă 2-3 generații pe an, dintre care una se dezvoltă în câmp, iar 1-2 generații în depozite.. Iernează ca adult, în boabele infestate sau în crăpăturile dușumelelor, pereților, locurilor de depozitare. Adulții hibernanți migrează în câmp către sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. După copulație, femelele depun ouăle pe linia de sutură a păstăilor în care roade un orificiu în păstăie și depune câte 10-20 de ouă. În locurile de depozitare fasolei, femela depune ouăle pe boabe sau pe ambalaje. Incubația durează 3-15 zile în funcție de temperatură. Evoluția larvară durează 30-45 de zile. Adulții care formează generația a doua apar de obicei în depozite. Aceștia depun ouăle direct pe boabele de fasole. Dăunătorul atacă pe lângă fasole și boabele altor specii de leguminoase (bob, năut, soia). Daune produc numai larvele. Boabele atacate prezintă numeroase orificii de ieșire a adulților. În urma atacului, fasolea este devalorizată. Frecvența atacului este mai mare în anii călduroși și secetoși.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la cultura de fasole cu:

1. ALCUPRAL 50 PU – 1,5 – 2 kg/ha + DECIS EXPERT 100 EC – 75 ml/ha sau

2. MERPAN 80 WDG – 0,9 kg/ha + DELMUR – 500 ml/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: rotația culturii, folosirea de sămânță sănătoasă, distrugerea resturilor vegetale și efectuarea arăturii după recoltare .

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: T1 – la formarea primelor păstăi; T2 – la 14 zile de la formarea acestora.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

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