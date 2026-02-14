Cifre care dau speranță. Violența domestică scade în Sălaj

Violența domestică a luat, din nefericire, amploare în ultimii ani, iar atenția publică a început să se concentreze tot mai mult pe diminuarea acestui fenomen. Cele mai multe cazuri vizează femeile, victime ale bărbaților, iar în județul nostru, în anul precedent, se resimte o scădere semnificativă a cazurilor penale ce reprezintă fapte de violență domestică.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, în anul 2025, astfel de cazuri au scăzut cu circa 24% în raport cu 2024. În anul precedent au fost aduse în atenția autorităților 409 cazuri, față de 541 înregistrate cu un an în urmă.

De asemenea, reprezentând un pas categoric spre diminuarea fenomenului, la nivel județean au fost emise 162 de ordine de protecție provizorii în anul precedent, cu 51 mai multe față de 2024, iar dintre acestea, 59 au fost transformate ulterior în ordine de protecție.

În aceeași perioadă, polițiștii din Sălaj au dispus montarea a 62 de dispozitive care permit monitorizarea agresorilor prin intermediul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică.