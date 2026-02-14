Oamenii de afaceri pot închiria teren în Parcul de Specializare Inteligentă din Hereclean

Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a parcelelor de teren din Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean. Punem la dispoziția investitorilor 21 de parcele – cu toate utilitățile necesare, însumând peste 86.000 mp, pregătite să găzduiască afaceri moderne, bazate pe cercetare și tehnologie de vârf.
Cine poate aplica?
Procedura se adresează IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest, care pot, astfel, să beneficieze de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 5,6 milioane de euro, pentru a dezvolta în Sălaj activități de: inovare, cercetare, dezvoltare experimentală; transfer tehnologic și de cunoștințe și producție în domenii de specializare inteligentă. Proiectul „Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj” este finanțat de ADR Nord-Vest, în cadrul Programului Regio Nord-Vest.
Băieții deștepți care au născocit denumirea „specializare INTELIGENTĂ” sunt capabili să explice diferența de specializare ne-inteligentă?