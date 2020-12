Cele mai puternice familii ale lumii

Unele familii din lume au extrem de multă putere şi bani, ceea ce le permite să intervină în climatul geopolitic şi economic al unei ţări. Prezentăm în continuare topul celor mai puternice familii de la nivel mondial, în baza realizărilor lor cuantificabile, nu a aşa-numitelor teorii ale conspiraţiei care spun că anumiţi oameni sau organizaţii controlează lumea.

10. Familia Krupp

Dinastia Krupp se ocupă de secole de gestionarea imperiului său siderurgic. A fost formată în anul 1587, când un comerciant pe nume Arndt Krupp a cumpărat clădiri abandonate în timpul pandemiei de ciumă bubonică.

După pandemie, afacerea lui Krupp s-a dezvoltat, acesta ajungând un om prosper. Descendenţii lui i-au folosit moştenirea pentru ca, în anul 1816 să intre în industria oţelului, iar până la sfârşitul secolului să devină cei mai mari comercianţi de oţel.

Krupp Industries a construit tancuri şi nave pentru armata germană în Al Doilea Război Mondial, iar familia Krupp era apropiată de cea a liderului nazist Adolf Hitler. Până la sfârşitul războiului, fabricile Krupp au fost distruse, dar ulterior au fost reconstruite.

Familia Krupp încă are o influenţă importantă în această industrie, chiar dacă epoca sa „de aur” a trecut.

9. Familia Oppenheimer

Această familie din Africa deţine unele dintre cele mai de succes companii din lume, cu operaţiuni în sectorul minier. Familia are în posesie branduri precum De Beers şi Anglo American, care domină industria aurului şi platinei. Familia Oppenheimer urmăreşte în principal să aducă investitorii locali în ţara sa de reşedinţă.

8. Familia Pritzker

Familia Pritzker este una dintre cele mai bogate din America, fiind inclusă în Topul „World’s Richest Families” în fiecare an, începând din 1982. Membrii familiei au devenit bogaţi odată cu înfiinţarea şi dezvoltarea Hotel Corporation Hyatt, în secolul XX. Familia deţine un lanţ de hoteluri de lux, Hyatt Global, prin intermediul holdingului Marmon Group. Aceasta mai are în proprietate The Superios Bank of Chicago, compania aeriană Braniff, revista McCall şi linia aeriană Royal Caribbean Cruise.

J.J. Pritzker a fost co-preşedinte de campanie al democratei Hillary Clinton la alegerile prezidenţiale din 2008. El a ajutat la integrarea campaniilor lui Clinton şi Barack Obama în Illionois, iar momentan este guvernator de campanie în Illinois.

7. Familia Koch

Koch Industries operează în producţia de hârtie, echipamente de protecţie chimică, în domeniul financiar, în sectorul de investiţii, în domeniul energetic şi cel agricol, unde vinde polimeri şi fibre.

Koch este, totodată, un holding care controlează companii precum Invista, Georgia Pacific, Molex, Koch Fertilizer, Koch Minerals şi altele.

Koch Industries a fost înfiinţată de Fred C. Koch, care a lăsat compania moştenire copiilor săi. Potrivit Forbes, această companie este a doua cea mai mare firmă privată din America, cu vânzări de peste un trilion de dolari.

6. Familia Bush

Familia Bush a fost caracterizată drept cea mai de succes dinastie politică din America. Familia Bush a dat un preşedinte, câţiva guvernatori şi senatori. Pe lângă acestea, mulţi membrii de familie ocupă poziţii de management în companii mari.

5. Familia Morgan

Dinastia Morgan este celebră în domeniile banking şi business. Membrii săi au devenit de succes la sfârşitul secolului al XIX-lea.

John Pierpont Morgan a înfiinţat cea mai solidă casă bancară a acelor vremuri, iar apoi, în 1892, Morgan a aranjat fuziunea companiilor Edison General Electric şi Electric Thomson-Houston pentru formarea grupului General Electric.

4. Familia Walton

Familia Walton este cea mai bogată din lume, cu o avere totală de 200 de miliarde de dolari. Fraţii Jim şi Rob deţin locul 16, respectiv 17 în lista Forbes a celor mai bogaţi oameni din lume de anul acesta. Tot în 2020, sora lor, Alice Watson, a fost desemnată cea mai bogată femeie din lume.

Fondat în 1962, de Sam Walton în Arkansas, lanţul Walmart este cea mai mare corporaţie din lume, cu vânzări de 514 ,4 miliarde de dolari în 2019. În august anul trecut, gigantul deţinea aproape 2.000 de magazine şi 5.362 de outleturi.

3. Familia Saud

Casa Saud este familia regală a Arabiei Saudite. Regatul a fost denumit astfel după numele acestei familii. Familia are 15.000 de membri, iar în jur de 2.000 deţin mare parte din avere.

Imperiul familiei regale include Saudi Aramco, companie petrolieră de stat, care a devenit cea mai valoroasă societate din lume când s-a listat, în decembrie 2019.

Din 1948, familia regală a transformat ţara şi a adus-o în fruntea civilizaţiei şi tehnologiei moderne, datorită tranzacţiilor cu petrol.

2. Familia Windsor

Averea familei regale a Marii Britanii se ridica la 95 de miliarde de dolari anul trecut şi includea proprietăţile fizice sau proprietăţile private, colecţiile de artă şi bijuteriile Majestăţii Sale, precum şi valoarea mărcii regale.

O parte din această avere provine din trustul cunoscut sub numele de Crown Estate, o colecţie de terenuri care funcţionează ca proprietate personală a suveranului şi nu este nici proprietatea guvernului britanic, nici a familiei regale. Aceste terenuri includ o parte semnificativă a clădirilor din centrul Londrei şi aproximativ jumătate din ţărmurile Marii Britanii.

Averea personală a reginei se ridică la circa 540 de milioane de dolari şi ar fi cea mai mare dintre avuţiile membrilor familiei. Întreaga monarhie ar deţine aproximativ la un miliard de dolari, potrivit datelor Forbes.

1. Familia Rothschild

De la fondarea imperiului bancar cu acelaşi nume, în secolul al XVIII-lea, Mayer Amschel Rothschild a condus lumea prin nenumărate achiziţii, influenţă şi multă putere. The Rothschild Group oferă servicii de consultanţă financiară în mai mult de 40 de ţări. Familia deţine şi companii multinaţionale precum Rio Tinto, RIT Capital şi Glencore.

Familia este suspectată că are conexiuni cu o organizaţie secretă numită New World Order.

Sursa: www.bursa.ro