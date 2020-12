Inelul actriţei Jennifer Lopez, scos la licitaţie la Bucureşti

Celebra vedetă de la Hollywood Jennifer Lopez şi faimoasa actriţă din „Wonder Woman”, Gal Gadot, în rolurile principale în cadrul Licitaţiei de Crăciun – Bijuterii şi Artă Decorativă de joi, 17 decembrie, la Casa de Licitaţii A10 by Artmark, transmite un comunicat de presă.

Două bijuterii spectaculoase, între cele 300 de piese de colecţie din cadrul licitaţiei, au fost purtate de renumitele actriţe de peste ocean la evenimente marcante. Jennifer Lopez a ales să poarte în 2017 un impozant inel realizat de brandul exclusivist Pheres la NBC Universal Upfront – eveniment care promovează producţiile de top TV ale fiecărui sezon şi unde actriţa şi-a prezentat două serii de succes – „Shades of Blue” şi „World of Dance”. La trei ani distanţă, spectaculoasa bijuterie purtată de Jennifer Lopez la New York este scoasă la licitaţie în Bucureşti pentru preţul de pornire de 25.000 de euro. Inelul în formă de floare este realizat din aur alb şi galben şi este presărat cu 250 de diamante briliant.

O impresionantă apariţie în licitaţia din 17 decembrie este şi bijuteria purtată de Gal Gadot, interpreta personajului „Wonder Woman” în celebra peliculă omonimă, la decernarea premiilor MTV Movie&TV Awards din 2019. Gal Gadot a optat pentru un colier, realizat de brandul Pheres, alcătuit din diamante negre beads, care în licitaţie este însoţit şi de pandantiv-cruce din aur roz şi diamante incrustate. Preţul de pornire al spectaculosului set este de 9.000 de euro.

Totodată, cea mai valoroasă piesă din Licitaţia de Crăciun – Bijuterii şi Artă Decorativă este un impresionant inel din aur alb decorat cu două diamante triunghiulare şi un impozant diamant central. Bijuteria are un preţ de pornire, în licitaţia din 17 decembrie, de 50.000 de euro.

Sursa: www.bursa.ro