Cât durează să înveţi limba franceză cu un set de cursuri limba franceză

Cat dureaza sa inveti o limba? Aceasta intrebare a fost auzita de fiecare profesor de limbi straine din viata lui. Frica de monotonie si de cheltuirea nesfarsita a banilor pe tutori ii sperie pe multi. Dar este chiar asa?

Si cat dureaza sa stapanesti bine limba franceza cu un pachet de cursuri limba franceza?

Sa luam in considerare aceasta intrebare pe exemplul invatarii limbii franceze. A cunoaste bine o limba inseamna a o vorbi la un nivel nu mai mic decat B1 conform clasificarii europene. In acest caz, poti continua cu usurinta o conversatie la un nivel de baza despre lucruri simple de zi cu zi: despre munca, familie, studiu, hobby-urile tale si obiectivele vietii tale. Terminologia speciala din domeniul medicinei, finantelor sau tehnologiilor IT este de obicei studiata suplimentar.

In ce moment pot spune ca stiu o limba straina?

Internetul este plin de oferte super si instrumente scumpe pentru invatarea limbilor straine, cu titluri promitatoare: franceza in 30 de zile. Acesta este un adevar relativ, avand in vedere ca in 30 de zile vei invata cu adevarat limba franceza: te vei putea prezenta, vei putea intelege cat ai cerut la casa si cand va fi urmatorul zbor catre avionul tau. Restul va ramane muzica de fundal pentru mintea ta. Iata cum vor decurge lucrurile de fapt:

Limba franceza dupa o luna de studiere cu ajutorul unui pachet de cursuri franceza Bucuresti

Te vei familiariza deja cu setul minim de fraze pentru intalniri si comunicare la prima intalnire. Vei fi familiarizat cu structura fonetica si regulile de citire. Cu o practica regulata, vei putea compune cu usurinta povesti simple pe subiectele „Despre mine” si „Despre familie/prieteni”. Nu trebuie sa ne asteptam la o intelegere absoluta a limbajului vorbit sau a intrigii filmelor din original.

Limba franceza dupa 6 luni de studiu cu un set de cursuri franceza

Dupa jumatate de an de studiu, nu mai esti incepator si poti raspunde fara teama interlocutorului tau daca ti s-a adresat in franceza pura. Cunosti subiectele de baza, esti capabil sa vorbesti despre diferite etape ale vietii: trecut, treburi actuale, planuri pentru viitor. In timpul liber, este placut sa vizionezi emisiuni TV si filme in original, iar melodiile romantice franceze nu mai sunt doar muzica frumoasa, ci poezie adevarata.

Dupa un an de studiu

Aici vorbim deja despre comunicare sigura in timpul calatoriei in cadrul subiectelor de zi cu zi. Acum poti sa incepi o conversatie pe strada, in cafenele, sa alegi si sa cumperi haine si alte lucruri din magazin, sa discuti si sa-i intrebi pe francezi despre cele mai bune rute turistice sau secretele bucatariei locale. Dupa cum poti vedea, acesta este cel mai bun moment pentru a-ti testa forta in practica si pentru a sparge bariera psihologica a limbajului.

Franceza dupa 2-3 ani de studiu

Daca alegi varianta unui curs individual, vei putea reusi sa vorbesti fluent in aproximativ 2 ani de zile, daca vei avea o frecventa de minim 2 sedinte pe saptamana. Acum totul va depinde de tine: cat timp ai dedicat practicarii, daca ai studiat la cursuri sau ai incercat sa inveti limba pe cont propriu. In mod ideal, in cativa ani, nivelul maxim de fluenta in limba franceza ar trebui deja atins.

Ce iti ofera o limba noua?

Invatarea unei limbi inseamna noi oportunitati, calatorii si cunoasterea culturii nu ca turist, ci mai degraba ca prieten. Daca vrei sa inveti ceva nou si sa te distrezi, limbile straine sunt o optiune grozava!

Chiar daca invatarea unei limbi straine nu este niciodata usoara si necesita mult timp si energie, nu este ceva imposibil.