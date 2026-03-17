Bibliotecile din Sălaj, adaptate erei digitale

Digitalizarea fără precedent a dat naștere unor semne de întrebare privind viitorul bibliotecilor. În Sălaj, însă, se pare că locurile cu rafturi pline de cărți țin pasul cu tehnologia, iar progresul este unul semnificativ în unitățile din județ.

Într-o perioadă în care tot mai multe biblioteci își reduc activitatea sau chiar dispar, în Sălaj direcția este cu totul alta, iar investițiile în modernizare, tehnologie și oameni sunt consistente.

Proiectul „HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a intrat într-o etapă, transformând bibliotecile comunale și cele din mediul urban în centre de inovare digitală pentru comunitate.

Săptămâna trecută, o delegație de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (ADR-OIPSI), însoțită de managerul Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj, Mariana Marian, și reprezentanți ai Consiliului Județean Sălaj, a efectuat o vizită de monitorizare în teren, pentru a evalua progresul înregistrat în implementarea proiectului. Realitatea din teren a arătat o transformare vizibilă.

Echipamente de ultimă generație

Bibliotecile comunale din Gâlgău, Dobrin și Șamșud, incluse în componenta de renovare și modernizare, sunt finalizate. În paralel, în toate bibliotecile partenere din județ (Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Băbeni, Bălan, Bănișor, Benesat, Bobota, Bocșa, Boghiș, Camăr, Chieșd, Cizer, Coșeiu, Crasna, Crișeni, Hida, Lozna, Marca, Meseșenii de Jos, Mirșid, Năpradea, Nușfalău, Poiana Blenchii, Someș-Odorhei, Surduc, Șărmășag, Șimișna și Vârșolț) a fost finalizată achiziția echipamentelor IT și tehnice, acestea fiind deja instalate, astfel încât spațiile pot fi utilizate pentru activități de formare, educație digitală și servicii pentru comunitate.

Competențe digitale pentru sălăjeni

Proiectul prevede și dezvoltarea competențelor digitale pentru 2.520 de persoane din județ, oferind cetățenilor instrumentele necesare pentru a naviga în lumea modernă.

Până în acest moment, au fost instruite aproximativ 54% dintre persoanele incluse în grupul țintă, activitățile de formare urmând să continue până la data de 30 iunie 2026, conform calendarului de implementare.

Managerul Bibliotecii Județene Sălaj, Mariana Marian, a subliniat importanța acestui proiect pentru viitorul serviciilor de bibliotecă din județ: „Proiectul Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj confirmă că atunci când există viziune și colaborare, viitorul sună bine. Bibliotecile noastre nu mai sunt doar niște simple clădiri, ci spații vii, care cresc odată cu nevoile, oferind o nouă șansă echității sociale. Când vedem un senior învățând să comunice online cu copiii plecați departe sau un tânăr din mediul rural accesând resurse globale de pe un computer de ultimă generație, știm că investiția de 3,5 milioane de lei este, de fapt, o investiție în demnitatea și viitorul Sălajului. Suntem în grafic și nu ne oprim aici”, a declarat managerul Bibliotecii Județene.

Cu o valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei, investiția este derulată de Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj și 32 de unități administrativ-teritoriale, având ca obiectiv transformarea bibliotecilor în spații moderne, accesibile și relevante pentru nevoile actuale ale comunităților.