A murit în accidentul de ieri

Un accident grav a avut loc în cursul zilei de luni, între localitățile Dobrin și Verveghiu. Un bărbat de 65 de ani, din municipiul Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 108D, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile.

Din nefericire, în cursul serii, conducătorul auto implicat în accident a decedat.

