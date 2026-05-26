Dincolo de concerte și tarabe

Când auzim de „Zilele orașului”, am impresia că cei mai mulți dintre noi ne gândim la acele evenimente tipice, cu standuri bogate, muzică de tot felul, kürtőskalács și fel de fel de preparate, îmbibate în fum și hărmălaia oamenilor adunați din numeroase locuri. Există însă abordări noi, adaptate tuturor categoriilor de public, iar un exemplu apropiat nouă ar fi Clujul.

Și ediția de anul trecut a Zilelor Zalăului a adus un suflu fresh, adaptat într-un stil mai puțin întâlnit la noi, iar fiecare participant la eveniment a avut parte de diversitate în activități și momente pregătite cu acest prilej.

La vecinii clujeni, orașul a fost împânzit, în mai toate zonele, de fel de fel de activități, workshop-uri și momente artistice, de greu puteai să le ții pasul, iar astfel de idei ar fi mai mult decât atractive și la noi, mai ales că avem și cu ce. Ne bucurăm de multiculturalitate, motiv pentru care ar fi un tablou complet ca toate acestea să fie valorificate din plin. Nu doar la Zalău, ci în toate colțurile județului unde sunt organizate astfel de festivaluri.

Cred că ar avea și mai mult farmec prin implicarea activă a cetățenilor dornici să contribuie la culoarea evenimentelor, sub formă de voluntariat, iar o comunitate unită aduce un plus de valoare oricărei inițiative. Astfel de zile sunt un prilej de a petrece timp de calitate, de a experimenta și, de ce nu, de a descoperi lucruri noi sau de a pune și mai mult în valoare aspecte care poate nu sunt suficient evidențiate.